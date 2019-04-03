Son Dakika Haberleri: AB Brexit Baş Müzakerecisi: Brexit'in Ertelenmesi Brüksel İçin Bir Trajedi

AB Brexit Baş Müzakerecisi: Brexit'in Ertelenmesi Brüksel İçin Bir Trajedi

7 dakika önce

– Avrupa Parlamentosu Brexit Baş Müzakerecisi Guy Verhofstadt, AB yetkililerine Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecinin uzatılması konusunda "illüzyonlara" kapılmamaları gerektiğini söyledi ve söz konusu durumu Brüksel için Birleşik Krallık'ın "bir ayağının içerde,...

AB Brexit Baş Müzakerecisi: Brexit'in Ertelenmesi Brüksel İçin Bir Trajedi, System.String[]
– Avrupa Parlamentosu Brexit Baş Müzakerecisi Guy Verhofstadt, AB yetkililerine Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecinin uzatılması konusunda "illüzyonlara" kapılmamaları gerektiğini söyledi ve söz konusu durumu Brüksel için Birleşik Krallık'ın "bir ayağının içerde, bir ayağının dışarıda" olduğu bir trajedi olarak tanımladı.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in Brexit çıkmazına bir çözüm olarak İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn'le birlikte çalışma teklifiyle ilgili olarak Verhofstadt, problemin Corbyn değil, "Muhafazakar Parti içindeki iç departmanlar" olduğunu söyledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:18 Kaynak: DHA

Ekonomi
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