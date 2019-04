AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier: "Anlaşmasız Çıkış Her Geçen Gün Daha Muhtemel Hale Geliyor"

İngiliz milletvekillerinin İngiltere Başbakanı Theresa May hükümetinin sunduğu tüm Brexit alternatiflerini reddetmesi üzerine açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, anlaşmasız bir çıkışın her geçen gün daha da mümkün hale geldiğine işaret etti.

Dün İngiliz milletvekillerinin Başbakan Theresa May hükümetinin sunduğu tüm Brexit alternatiflerini reddetmesi üzerine açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği Başmüzakerecisi Michel Barnier, anlaşmasız bir çıkışın her geçen gün daha muhtemel hale geldiğini ifade ederek tehlikeyi işaret etti. Böyle bir durumu hiçbir zaman arzulamadığını aktaran Barnier, olası bir anlaşmasız çıkış karşısında tüm AB üyelerinin hazır olduğunu, Birleşik Krallığın eğer düzenli bir şekilde AB'den ayrılma niyeti varsa kendileri için tek geçerli anlaşmanın 25 Kasım 2018'de yapılan anlaşma olduğunu bilmeleri gerektiğine dikkat çekti.



"Siyasi bedeli olur'



İngiliz milletvekillerinin 25 Kasım uzlaşı sözleşmesini reddetmesi durumunda, 12 Nisan'da anlaşmasız bir çıkış olacağını hatırlatan Barnier, Avrupalı şirketlerin anlaşmasız bir çıkışın tehlikeleri hakkında kendilerini uyardığını ve böyle bir durumun AB için büyük riskler taşıyacağını ve siyasi bedelinin olacağını ifade etti.



'Sabrımız tükeniyor'



Kördüğüme dönen Brexit'e ilişkin açıklama yapan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude-Juncker ise "Avrupa Birliği, Brexit konusunda çok sabırlı davrandı ancak sabrımız tükeniyor" dedi. İngiltere ile bir uzlaşıya varılmasını istediklerini ifade eden Juncker, "Bugüne kadar İngiltere Parlamentosunun neye hayır dediğini çok iyi anlıyoruz. Ancak parlamentonun neye evet diyeceğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

