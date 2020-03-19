- AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier ve siyasetçi Özdemir korona virüsüne yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel - AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier ve siyasetçi Özdemir korona virüsüne yakalandı - Son Dakika

- AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier ve siyasetçi Özdemir korona virüsüne yakalandı

6 saat önce

- AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier ve siyasetçi Özdemir korona virüsüne yakalandı Almanya'da siyasetçi Cem Özdemir ve AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in korona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

- AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier ve siyasetçi Özdemir korona virüsüne yakalandı

BERLİN - Almanya'da siyasetçi Cem Özdemir ve AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in korona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier korona virüs testlerinin pozitif çıktığını sosyal medya aracılığıyla duyurdu. 69 yaşındaki Barnier çektiği video ile korona virüse yakalandığını duyurarak, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Ben iyiyim, moralim çok iyi. Tüm talimatları takip ediyorum. Etkilenen ve enfekte olan herkese mesajım şudur; 'Birlikte atlatacağız'" dedi.

54 yaşındaki siyasetçi Cem Özdemir de sosyal medya hesabından korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak, "Ben iyiyim, kimse benim için endişelenmesin. Evde karantinada kalın. Yetkililerin talimatlarına uyun" ifadelerini kullandı.

Almanya'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 31'e yükselirken toplam vaka sayısı ise 13 bin 83 olarak açıklandı.

- AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier ve siyasetçi Özdemir korona virüsüne yakalandı

Avrupa Birliği, Cem Özdemir, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:28 Kaynak: İHA

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