AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in Korona virüs testi pozitif çıktı. - Son Dakika

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AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in Korona virüs testi pozitif çıktı.
6 saat önce
AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in Korona virüs testi pozitif çıktı.
AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in Korona virüs testi pozitif çıktı. - BERLİN
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:45 Kaynak: İHA
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