AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier: "(İngiltere'deki Brexit oylaması) Anlaşmasız Brexit ihtimali hiç bu kadar yüksek olmamıştı."

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Hem Baba Mesleğini Sürdürüyor Hem de Saat Koleksiyonculuğu Yapıyor! Değeri 5 Bin TL Olan Saati Bile Var