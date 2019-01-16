Son Dakika Haberleri: AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier: "(İngiltere'deki Brexit Oylaması) Anlaşmasız Brexit...

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier: "(İngiltere'deki Brexit Oylaması) Anlaşmasız Brexit...

1 saat önce

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier: "(İngiltere'deki Brexit oylaması) Anlaşmasız Brexit ihtimali hiç bu kadar yüksek olmamıştı.

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier:
AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier: "(İngiltere'deki Brexit oylaması) Anlaşmasız Brexit ihtimali hiç bu kadar yüksek olmamıştı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:30 Kaynak: AA

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