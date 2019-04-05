Son Dakika Haberleri: AB Brexit Erteleme Kararını 10 Nisan'da Verecek

AB Brexit Erteleme Kararını 10 Nisan'da Verecek

1 saat önce

– Avrupa Komisyonu, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma maddesi olan 50'nci Madde'nin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin kararın 10 Nisan'da düzenlenecek olan Komisyon toplantısında verileceğini duyurdu.

AB Brexit Erteleme Kararını 10 Nisan'da Verecek, System.String[]
– Avrupa Komisyonu, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma maddesi olan 50'nci Madde'nin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin kararın 10 Nisan'da düzenlenecek olan Komisyon toplantısında verileceğini duyurdu.

Komisyon, karara ilişkin başka bir açıklama yapmazken, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, şimdiye kadar bir kez ertelenen Brexit'in Birleşik Krallık'ın Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmadan AB'den ayrılması için son gün olan 30 Haziran'a ertelenmesini talep etmişti. Brüksel'in, söz konusu süreci bir yıla kadar erteleyebileceği fakat bu durumda Birleşik Krallık'ın söz konusu parlamento seçimlerine katılması gerektiği belirtilirken, medyada yer alan çeşitli haberler bütün AB liderlerinin söz konusu ertelemeyi desteklemeyebileceğini öne sürdü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:23 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, 10 Nisan, Avrupa Birliği, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez Güzel Oyuncu Hazar Ergüçlü, Cesur Pozlarıyla Yürek Hoplattı! Nöbetçi Noter Uygulaması Otomotiv Sektörünü Canlandıracak Kayısı Çağlasının Kilosu 10 Liradan Alıcı Buluyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 17:28:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB Brexit Erteleme Kararını 10 Nisan'da Verecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]