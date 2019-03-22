AB Brexit'i, Ayrılık Anlaşmasının İngiliz Parlamentosunda Gelecek Hafta Onaylanması Halinde 22...
1 saat önce
AB Brexit'i, ayrılık anlaşmasının İngiliz parlamentosunda gelecek hafta onaylanması halinde 22 Mayıs'a, aksi halde 12 Nisan'a kadar erteledi.
AB
Brexit'i, ayrılık anlaşmasının İngiliz parlamentosunda gelecek hafta onaylanması halinde 22 Mayıs'a, aksi halde 12 Nisan'a kadar erteledi
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:39 Kaynak: AA
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