Ab, Brexit'i Sene Sonuna Ertelemeyi Değerlendiriyor
16 dakika önce
Avrupa Birliği üye devlet liderlerinin Birleşik Kralık'a Brexit sürecini dokuz ay erteleme teklifi yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
Avrupa Birliği
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:34 Kaynak: DHA
üye devlet liderlerinin Birleşik Kralık'a Brexit sürecini dokuz ay erteleme teklifi yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
Guardian gazetesinin, Lüksemburg
'da yapılan bir Avrupa Birliği (AB
) bakanlar toplantısına dair bir diplomatik nota dayandırdığı haberinde, bu fikre hiçbir üye devletin karşı çıkmadığı ve süreç boyunca Birleşik Krallık
'a Avrupa Birliğinden ayrılış sürecinde yardımcı olacak mekanizmalar oluşturulması teklif edildiği belirtildi.
Toplantıda tartışıldığı iddia edilen bir diğer seçenek ise, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May
'in AB ile tam bir işbirliği halinde çalışacağına dair yazılı bir teminat vermesi oldu. - İstanbul
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