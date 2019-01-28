Son Dakika Haberleri: Ab, Brexit İçin "Acil Durum" Planını Görüşecek

Ab, Brexit İçin "Acil Durum" Planını Görüşecek

18 dakika önce

Avrupa Birliğinden (AB), çarşamba günü düzenlenecek toplantıda Brexit'e ilişkin "acil durum" planının ele alınacağı bildirildi.

Ab, Brexit İçin
Avrupa Birliğinden (AB), çarşamba günü düzenlenecek toplantıda Brexit'e ilişkin "acil durum" planının ele alınacağı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın toplantısında, 27 üye ülkenin Brexit anlaşmasında mutabık kaldığını ve anlaşmanın müzakereye açık olmadığını yineledi.

Schinas, AB'nin, İngiliz parlamentosundaki "B Planı" oylamasının ardından, İngiliz hükümetinin bundan sonra atılacak adımlar hakkında vereceği bilgiyi beklediğini ifade etti.

AB'nin ayrılık anlaşması ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek siyasi deklarasyonu "masaya koyduğunu" kaydeden Schinas, çarşamba günü düzenlenecek kolej toplantısında Brexit'e ilişkin "acil durum" planının ele alınacağını duyurdu.

İngiliz Parlamentosu, yarın, hükümetin sunduğu "B Planı"nı oylayacak.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile kasım ayında vardığı Brexit anlaşması, geçen hafta İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti.

Normal sürecin işlemesi halinde İngiltere 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olacak.

İngiltere'de 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:06 Kaynak: AA

İngiltere, Avrupa Birliği, Güncel
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