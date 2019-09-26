AB Brexit Müzakerecisi Barnier: İngiltere hala 'yasal ve operasyonel' alternatif öneride bulunmadı
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Avrupa Birliği Brexit Müzakerecisi Michel Barnier Salı günü yaptığı açıklamada İngiltere hükümetinin hala herhangi bir 'yasal ve operasyonel' alternatif öneri getirmediğini söyledi.
Avrupa Birliği Brexit Müzakerecisi Michel Barnier salı günü yaptığı açıklamada İngiltere hükümetinin hala herhangi bir 'yasal ve operasyonel' alternatif öneri getirmediğini söyledi.
Barnier, Johnson hükümetinden adım atmalarını beklediklerini belirterek "AB olarak hala gelecek tüm yasal ve operasyonel öneriler üzerinde çalışmaya hazırız" dedi ve beklemeye devam ettiklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:45
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