Son Dakika Haberleri: AB Brexit Müzakerecisi Barnier: İngiltere hala 'yasal ve operasyonel' alternatif öneride bulunmadı
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AB Brexit Müzakerecisi Barnier: İngiltere hala 'yasal ve operasyonel' alternatif öneride bulunmadı

56 dakika önce

Avrupa Birliği Brexit Müzakerecisi Michel Barnier Salı günü yaptığı açıklamada İngiltere hükümetinin hala herhangi bir 'yasal ve operasyonel' alternatif öneri getirmediğini söyledi.

AB Brexit Müzakerecisi Barnier: İngiltere hala 'yasal ve operasyonel' alternatif öneride bulunmadı, System.String[]

Avrupa Birliği Brexit Müzakerecisi Michel Barnier salı günü yaptığı açıklamada İngiltere hükümetinin hala herhangi bir 'yasal ve operasyonel' alternatif öneri getirmediğini söyledi.


Barnier, Johnson hükümetinden adım atmalarını beklediklerini belirterek "AB olarak hala gelecek tüm yasal ve operasyonel öneriler üzerinde çalışmaya hazırız" dedi ve beklemeye devam ettiklerini kaydetti.

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Avrupa Birliği, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:45 
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