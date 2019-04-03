AB: Brexit'te erteleme mümkün olmayacak
1 saat önce
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker, "Avam Kamarasının 12 Nisan'dan önce (ayrılığa ilişkin) bir karara varamaması halinde Brexit tarihinin kısa süreli ertelenmesi mümkün olmayacak.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker, "Avam Kamarasının 12 Nisan'dan önce (ayrılığa ilişkin) bir karara varamaması halinde Brexit tarihinin kısa süreli ertelenmesi mümkün olmayacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:29
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