Son Dakika Haberleri: AB: Brexit'te erteleme mümkün olmayacak

AB: Brexit'te erteleme mümkün olmayacak

1 saat önce

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker, "Avam Kamarasının 12 Nisan'dan önce (ayrılığa ilişkin) bir karara varamaması halinde Brexit tarihinin kısa süreli ertelenmesi mümkün olmayacak.

AB: Brexit'te erteleme mümkün olmayacak, System.String[]
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker, "Avam Kamarasının 12 Nisan'dan önce (ayrılığa ilişkin) bir karara varamaması halinde Brexit tarihinin kısa süreli ertelenmesi mümkün olmayacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:29 

Avrupa Birliği, Ekonomi
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