Son Dakika Haberleri: 'AB, bu kadar sorun varken miskin davranmamalı'
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'AB, bu kadar sorun varken miskin davranmamalı'

1 saat önce

ARD televizyonun yaptığı ankete göre Almanların yüzde 56'sı von der Leyen'in Komisyon Başkanlığı için iyi bir seçim olmadığı görüşünde.

'AB, bu kadar sorun varken miskin davranmamalı', System.String[]
ARD televizyonun yaptığı ankete göre Almanların yüzde 56'sı von der Leyen'in Komisyon Başkanlığı için iyi bir seçim olmadığı görüşünde. Yüzde 33 ise bu makama uygun görüyor. Augsburger Allgemeine gazetesine konuşan Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble de AB liderleri arasındaki uzlaşmayı eleştirdi. Ancak yine de von der Leyen'e destek çıktı: "Ben Ursula von der Leyen'in iyi bir Komisyon Başkanı olacağına inanıyorum. Fakat seçilir mi, onu bilemem. Dünyanın çivisi daha fazla kopmadan, Avrupa'nın daha hızlı kararlar alması gerekir. Öyle miskin hareket etmeye devam edemez. AB, dünyada bu kadar sorun yaşanırken haftalarca kim hangi koltuğa oturacak sorunuyla uğraşamaz."

OYLAMA 16 TEMMUZ'DA YAPILACAK

Ursula von der Leyen'in AB Komisyon Başkanlığı 16 Temmuz'da Avrupa Parlamentosu tarafından oylanacak. Von der Leyen'in ilk turda 751 milletvekilinden salt çoğunluğun oylarını alması gerekiyor. Eğer seçimi kaybederse, Komisyon Başkanı olamıyor. Bu durumda AB liderleri dört hafta içinde parlamentoya yeni bir isim önermek zorunda.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:47 
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