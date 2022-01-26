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AB: Burkina Faso'da anayasal düzen sağlanmazsa ortaklığımız üzerinde sonuçları olur - Son Dakika

AB: Burkina Faso'da anayasal düzen sağlanmazsa ortaklığımız üzerinde sonuçları olur

26.01.2022 11:46
AB: Burkina Faso'da anayasal düzen sağlanmazsa ortaklığımız üzerinde sonuçları olur

Avrupa Birliği (AB), Burkina Faso'da anayasal düzenin yeniden sağlanmamasının ülke ile kurulan ortaklık üzerinde acil sonuçlar doğuracağını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), Burkina Faso'da anayasal düzenin yeniden sağlanmamasının ülke ile kurulan ortaklık üzerinde acil sonuçlar doğuracağını duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden AB adına yapılan açıklamada, Burkina Faso'da seçilmiş Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin devrilmesine ve anayasal kurumların askıya alınmasına yol açan darbenin kınandığı bildirildi.

Açıklamada, tüm aktörlere sükunet ile anayasal düzene derhal dönüş ve Kabore başta olmak üzere yasa dışı olarak gözaltına alınan herkesin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

AB'nin, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) çabalarına önem verdiği ve ülkedeki ulusal güvenlik sorunları ile insani durum karşısında diyaloğun hakim olmamasından üzüntü duyduğu belirtilen açıklamada, "Anayasal düzenin yeniden sağlanamaması, ülkeyle ortaklığımız için acil sonuçlar doğuracaktır." ifadesi kullanıldı.

Burkina Faso'da darbe

Burkina Faso'da bir grup asker, 24 Ocak Pazartesi günü yönetime el koyduğunu açıklamış ve devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okumuştu.

Bildiri, kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grup adına Yüzbaşı Kader Ouedraogo tarafından okunmuş, Ouedraogo, Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore iktidarının devrildiğini ve Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın MPSR'nin lideri olduğunu söylemişti.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Kabore daha sonra istifa ederek görevinden ayrılmıştı.

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Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Burkina Faso, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB: Burkina Faso'da anayasal düzen sağlanmazsa ortaklığımız üzerinde sonuçları olur - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB: Burkina Faso'da anayasal düzen sağlanmazsa ortaklığımız üzerinde sonuçları olur - Son Dakika
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