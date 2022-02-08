AB, Burundi'ye mali yardım kısıtlamasını kaldırıyor - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), orta Afrika ülkelerinden Burundi'ye uygulanan mali yardım kısıtlamasını kaldırma kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, 2016'da alınan kısıtlama kararının kaldırılmasıyla Burundi ile iş birliğinin yeniden başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Burundi'de Mayıs 2020'de yapılan seçimlerle başlayan barışçıl siyasi sürecin sonucu olarak bu yönde bir karar alındığı kaydedildi. Ayrıca, çok sayıda mültecinin ülkeye gönüllü olarak dönmesi ile hükümetin uluslararası camia ve komşu ülkelerle ilişkileri canlandırmasının da kararda etkili olduğu vurgulandı.

AB, Burundi hükümetinin hukukun üstünlüğü, iyi yönetim ve insan hakları gibi konularda ilerleme gösterdiğini ifade etti.

AB, 2016'daki kararla Burundi ile mali desteği askıya almış, Burundi yönetimi ve kurumlarına doğrudan fonların verilmesini, bütçe desteğini durdurmuştu. ABD yönetimi de geçen yıl Burundi'ye destek kısıtlamasını kaldırmıştı.

AB ve ABD, 2020'de ölen eski Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza döneminde insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek Burundi'ye kısıtlamalara başlamıştı. AB ve ABD yönetimleri, aynı yıl yapılan seçimde göreve gelen yeni Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye'nin hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi alanlarda ilerleme kaydettiğini düşünüyor.