AB bütçe görüşmeleri için olağanüstü toplanıyor; Brexit'ten doğan boşluk nasıl dolacak?

Brüksel'de, uzun zamandır tartışma konusu olan 2021-2027 Avrupa Birliği bütçesi görüşmelerinin zor geçmesi bekleniyor. Avrupa Birliği ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren zirve bugün başladı ve haftasonuna kadar devam edebilir.



İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması ile birlikte Brexit'in Avrupa Birliği kasasında oluşturduğu milyarlarca euroluk boşluk doldurulmaya çalışılacak.