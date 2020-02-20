AB bütçe görüşmeleri için olağanüstü toplanıyor; Brexit'ten doğan boşluk nasıl dolacak? - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB bütçe görüşmeleri için olağanüstü toplanıyor; Brexit'ten doğan boşluk nasıl dolacak? - Son Dakika Dünya

AB bütçe görüşmeleri için olağanüstü toplanıyor; Brexit'ten doğan boşluk nasıl dolacak?

6 saat önce

Brüksel'de 2021-2027 Avrupa Birliği bütçesi görüşmeleri bugün başlıyor. Olağanüstü zirvenin zor geçmesi bekleniyor ve haftasonuna kadar sürebileceği belirtiliyor.

AB bütçe görüşmeleri için olağanüstü toplanıyor; Brexit'ten doğan boşluk nasıl dolacak?, System.String[]

Brüksel'de, uzun zamandır tartışma konusu olan 2021-2027 Avrupa Birliği bütçesi görüşmelerinin zor geçmesi bekleniyor. Avrupa Birliği ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren zirve bugün başladı ve haftasonuna kadar devam edebilir.


İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması ile birlikte Brexit'in Avrupa Birliği kasasında oluşturduğu milyarlarca euroluk boşluk doldurulmaya çalışılacak.

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Avrupa Birliği, Brüksel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:06 
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