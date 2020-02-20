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AB bütçe görüşmeleri için olağanüstü toplanıyor; Brexit'ten doğan boşluk nasıl dolacak?
6 saat önce
Brüksel'de 2021-2027 Avrupa Birliği bütçesi görüşmeleri bugün başlıyor. Olağanüstü zirvenin zor geçmesi bekleniyor ve haftasonuna kadar sürebileceği belirtiliyor.
Brüksel'de, uzun zamandır tartışma konusu olan 2021-2027 Avrupa Birliği bütçesi görüşmelerinin zor geçmesi bekleniyor. Avrupa Birliği ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren zirve bugün başladı ve haftasonuna kadar devam edebilir.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması ile birlikte Brexit'in Avrupa Birliği kasasında oluşturduğu milyarlarca euroluk boşluk doldurulmaya çalışılacak.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:06
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