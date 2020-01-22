AB Büyükelçisi Berger, hastane inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika

AB Büyükelçisi Christian Berger ile beraberindeki heyet, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen 520 yataklı yeni Kilis Devlet Hastanesinin inşaatında incelemelerde bulundu.



AB Büyükelçisi Christian Berger ile beraberindeki heyet, Kilis Devlet Hastanesinin inşaatında incelemelerde bulundu. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen 520 yataklı hastanenin inşaatını Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık ile birlikte inceleyen Berger, firma yetkililerinden bilgi aldı.



AB Büyükelçisi Christian Berger yaptığı açıklamada, "Hastane inşaatındaki ilerlemeyi görmek bizim için önemlidir. Çünkü bu proje bizim için önemli bir proje, çok sayıda Suriyeliye ev sahipliği yapan bölgede, hem mültecilere hem de ev sahibi toplumlara yönelik böyle bir hizmetin veriliyor olması çok önemlidir. Sağlık ve eğitim bizler için eşit öneme sahip iki konudur. Sağlık başlığı altında Hatay Dörtyol'daki hastane ile buradaki hastaneleri yapıyoruz. Bunların dışında klinikler de inşa ediyoruz. Eğitim başlığı altında ise yürüttüğümüz proje kapsamında Türkiye genelinde 400'e yakın okulun yapımına destek veriyoruz. Mültecilere ev sahipliği yapan yerlerde belediyelerin üzerinde alt yapı yükü var. Bunu hafifletmeye çalışıyoruz. Çok sayıda başarılı işbirliği yaptığımızı söyleyebiliriz. Hem bakanlıklar düzeyinde hem de belediyeler ile işbirliğimizi yürütüyoruz. Buda gösteriyor ki herkesin işbirliği yapmak istediği var" dedi.



Basın mensuplarının AB'nin desteklerinin devam edip etmeyeceği yönündeki sorusu üzerine Berger, "Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ofisiyle yakın işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Mevcut fonların bir an önce kullanılması, hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aslında 2 dönemde bu çalışmalarımızı hayata getirdiğimizi söyleyebilirim. Birinci dönem 2017 yılı sonuna kadar kullanılması planlanan 3 milyarlık fondan oluşuyordu. Bu kapsamda kliniklere, toplum merkezlerine, hastanelere, okullara, eğitim desteği amacıyla iş sahibi olmalarını sağlamak amacıyla mültecilerin, çeşitli destek projeleri hayata geçirildi. İkinci döneme bakarsak, 3 milyar euro miktar söz konusudur. Bununla ilgili de bir araya geldiğimizde şu konuda mutabık kaldık ki artık yeni bir unsun eklemek gerekiyor. Özellikle belediyelere destek verilmesi gerekiyor. Çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan belediyelerin çok ciddi alt yapı yüklerinin olduğunu gördük" diye konuştu.



Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AB Büyükelçisi Christian Berger ile ekibine teşekkür ettiğini ifade ederek, "Belediyelerin alt yapısının desteklenmesine yönelik çalışmalar var, tabi bize göre yeterli değil, kamu hizmetinin sürdürülebilir ve kaliteli olabilmesi için sadece tesis yapmak yetmiyor. Gerekli ekipman ve insan gücünün bu sürece dahil edilmesi gerekiyor. Bununla ilgili yardım kuruluşları ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim temizim şu, nüfusumuzdan fazla Suriyeli ile birlikte yaşıyoruz. Ama Suriyeli kirletiyor, bizler topluyoruz. Suriyeli parkı tahrip ediyor, onarımını bizler yapıyoruz. Eğer bu şehri birlikte paylaşıyorsak, kaliteli kamu hizmetini sürdürebilmek için Suriyelilerin kamu hizmetine katılması için finansman ve ekipman ihtiyaç olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu konularda destek bekliyoruz" dedi.



Bulut, "Hamd olsun hastanemiz yükseliyor. Buna çok fazla ihtiyacımız var. Herkes bunu müşahede ediyor zaten, hastane en kısa sürede bitirilerek, halkımızın hizmetine açılacaktır. 2021 yılı sonu itibariyle bitirilecek. Bu süreçte alt yapı ve yol ağımız ile birlikte dahil ettiğimizde şehrin her tarafından ulaşılabilmesi için çalışıyoruz" diye konuştu. - KİLİS