AB Büyükelçisi, İzmir'de kadınları dinledi - Son Dakika

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İzmir'de kadın dayanışma derneğini ziyaret ederek, İstanbul Sözleşmesi süreci ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili bilgi aldı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İzmir programı kapsamında iki gündür toplumun farklı kesimleriyle bir araya geliyor. Büyükelçi Meyer-Landrut, programı kapsamında İzmir Kadın Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Yetkililerden kadına şiddet olaylarıyla ilgili bilgi alan Meyer-Landrut, İstanbul Sözleşmesi sürecinin son durumunu sordu. Sözleşmenin çekilmesiyle ilgili kadınlardan görüş alan Meyer-Landrut, son dönemde kadınlar tarafından düzenlenen toplumsal eylemler hakkında da bilgi aldı.