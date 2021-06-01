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AB Büyükelçisi Landrut: "GÜNAM, ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle gerçekten büyük bir başarı hikayesi" - Son Dakika

AB Büyükelçisi Landrut: "GÜNAM, ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle gerçekten büyük bir başarı hikayesi"

01.06.2021 16:21

AB Büyükelçisi Landrut: "GÜNAM, ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle gerçekten büyük bir başarı hikayesi" Avrupa Birliği Büyükelçisi Meyer-Landrut: "Güneş enerjisinin potansiyeli sağladığı enerji, fosil yakıtların sağladığı potansiyelin kat kat üstünde" Sanayi ve Teknoloji Bakan...

AB Büyükelçisi Landrut: "GÜNAM, ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle gerçekten büyük bir başarı hikayesi"

Avrupa Birliği Büyükelçisi Meyer-Landrut:

"Güneş enerjisinin potansiyeli sağladığı enerji, fosil yakıtların sağladığı potansiyelin kat kat üstünde"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır:

"Burada geliştirilen teknoloji ve ürünlerin ülkemizde ve dünyada güneş enerjisiyle çalışan santrallere uygulanması en önemli hedefimiz"

ANKARA – Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, "GÜNAM ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle gerçekten büyük bir başarı hikayesi. Biz de GÜNAM'ın bu başarı hikayesini diğerlerine ilham olması için yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu anlamda tüm ortaklarımıza teşekkür etmek istiyorum" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, ODTÜ yerleşkesinde faaliyet gösteren Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi ziyaret etti. GÜNAM hakkında bilgi alan ve araştırma merkezini gezen Büyükelçi Meyer-Landrut yaptığı açıklamada, iklim değişikliği sorununun ilk kez 1990 yılında Rio Zirvesinde kabul edildiğini söyledi. Bu zirvenin ardından 25 yıl sonra bir kurtarma planını hayata geçirildiğini belirten Meyer-Landrut, "Bu kurtarma planı Paris İklim Antlaşmasıydı. Birleşmiş Milletler İklim Çerçeve Sözleşmesine taraf olan 197 ülkeden 191 ülke Paris antlaşmasını onayladı. ABD de tekrar katıldı anlaşmaya. Umuyorum kısa süre içerisinde Türkiye'nin mevcut kaygılarını giderecek yollar bulunacak ve Türkiye'de bu anlaşmayı onaylayacak" değerlendirmesini yaptı.

Avrupa Araştırma programlarının yeşil sektörlere ve yeşil teknolojilere büyük miktarda finansal destek sağladığını bildiren Meyer-Landrut, bilim insanlarının gelecek konusunda kilit rol oynadığının altını çizdi.

Büyükelçi Meyer-Landrut, GÜNAM'da yapılan çalışmalara dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Güneş ve rüzgar aslında bolca bulunan kaynaklar ve ücretsiz. Güneş enerjisinin potansiyeli sağladığı enerji, fosil yakıtların sağladığı potansiyelin kat kat üstünde. Şu anda güneş ve rüzgar enerjisinde büyüme yüzde 15 20 civarında bundan dolayı elektrik sektöründe fosil yaktılar 2030'larda yılında çıkmış olacak. Tüm enerji arzından da 2050 yılında fosil yakıtlar çıkmış olacak. GÜNAM ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle gerçekten büyük bir başarı hikayesi. Biz de GÜNAM'ın bu başarı hikayesini diğerlerine ilham olması için yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu anlamda tüm ortaklarımıza teşekkür etmek istiyorum."

Etkinlikte bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise Türkiye'nin yakın zamanda savunma sanayii alanında büyük başarıla elde ettiğini vurgulayarak, "Avrupa Birliği ve NATO ülkelerin de ihraç etmekte olduğumuz İnsansız Hava Araçları (İHA), bu başarının en somut örneklerinden biri. Bu alandaki başarıya biraz yakından baktığımızda aslında havacılıkta paradigma değişimini yakalamamızın bize büyük fırsatlar sunduğunu görmekteyiz" diye konuştu.

2023 yılında yerli otomobil projesi olan TOGG'un elektrikli araç olarak hayata geçirilmesi noktasında gayret gösterdiklerini bildiren Kacır, "Bu doğrultuda 2023'te elektrikli ve en az ikinci seviye otonom aracımızın yollarda olması için durmaksızın çalışıyoruz. Aslında TOGG Projesinin aslında bir markanın doğuşundan öte otomotiv sektörümüzün topyekün dönüşümüne öncülük edecek pilot bir proje olduğunu da vurgulamalıyım" şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Kacır, ODTÜ GÜNAM'ın 70'i aşkın araştırmacı kadrosuyla öncü bir araştırma merkezi olduğunu söyleyerek, "Amacımız bu merkezimizi AR-GE faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ulusal güneş enerjisi enstitüsü haline getirmekten çok daha ötede. Burada geliştirilen teknoloji ve ürünlerin ülkemizde ve dünyada güneş enerjisiyle çalışan santrallere uygulanması en önemli hedefimiz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, GÜNAM Direktörü Prof. Raşit Turan, ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da katıldı.

AB Büyükelçisi Landrut: GÜNAM, ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle gerçekten büyük bir başarı hikayesi
AB Büyükelçisi Landrut: GÜNAM, ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle gerçekten büyük bir başarı hikayesi
AB Büyükelçisi Landrut: GÜNAM, ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle gerçekten büyük bir başarı hikayesi
AB Büyükelçisi Landrut: GÜNAM, ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle gerçekten büyük bir başarı hikayesi

Avrupa Birliği, Türkiye, Enerji, Fosil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AB Büyükelçisi Landrut: 'GÜNAM, ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle gerçekten büyük bir başarı hikayesi' - Son Dakika


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