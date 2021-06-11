AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, Balat Yapı Topluluğu kazı alanında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Sinop'ta Kültür ve Turizm Bakanlığınca sürdürülen Balatlar Yapı Topluluğu kazı alanında incelemelerde bulundu.
Beraberindeki heyetle alanı gezen Meyer-Landrut, Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Meyer-Landrut, burada gazetecilere, çok farklı kültürlere ev sahipliği yapan alandaki tarihin gün yüzüne çıkarılmasını önemsediklerini söyledi.
Bu tür kazıların kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında çok önemli olduğunu vurgulayan Meyer-Landrut, "Buradaki kazıları gördükçe Sinop'un eski dönemlerde de ne kadar önemli bir şehir olduğunu görebiliyor, anlayabiliyorsunuz. Kazı çalışmalarını yürüten ekibe başarılar diliyorum." dedi.
Meyer-Landrut, kazı heyetiyle de bir süre görüşerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.??????????????
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Kaynak: AA
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