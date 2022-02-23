AB BÜYÜKELÇİSİ MEYER-LANDRUT: HER SEKTÖR KARBONDİOKSİT AZALTIMINA KATKI SAĞLAMALI - Son Dakika
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AB BÜYÜKELÇİSİ MEYER-LANDRUT: HER SEKTÖR KARBONDİOKSİT AZALTIMINA KATKI SAĞLAMALI

23.02.2022 10:37

TÜRKİYE'de ilk defa Konya'da düzenlenen 'İklim Şurası'na katılan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, "Her sektörün karbondioksit azaltımına katkıda bulunması gerekiyor.

TÜRKİYE'de ilk defa Konya'da düzenlenen 'İklim Şurası'na katılan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, "Her sektörün karbondioksit azaltımına katkıda bulunması gerekiyor. Tarım da aslında bu alanda önemli bir gösterge olarak kullanılabilecek bir alan, diyebiliriz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Konya'da düzenlenen, Türkiye'deki iklim değişikliği ve alınacak önlemlerin konuşulduğu 'İklim Şurası' devam ediyor. Pazartesi günü başlayan, 25 Şubat'ta sona erecek olan, yurt içinden ve dışından 650'nin üzerinde akademisyen, bürokrat, sanatçı ve üniversite öğrencisinin katıldığı şura, 3'üncü gününde devam ediyor.

Şuraya katılan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, şurayı DHA'ya değerlendirdi. İklim şurasının iklim değişikliği ile ilgili çalışmalar yapan paydaşların bir araya gelip, ortak çalışmalar yürütmesine yardımcı olduğunu kaydeden Meyer-Landrut, 'Türkiye, Paris Anlaşması'nı geçen ekim ayında imzaladı. Şimdi de değişik mekanizmaları, politikaları ve hedefleri hayata geçirmek için her şeyden önce bu politikaları belirlemesi gerekiyor. Bu iklim şurası da bu amaca hizmet ediyor çünkü paydaşları bir araya getiriyor. Paydaşlar da yol haritası belirlemeye, nasıl bir yol izleneceğine çalışıyorlar' dedi.

İklim değişikliğinin en önemli unsurlarından olduğunu belirttiği karbon salınımına dikkat çeken Nikolaus Meyer-Landrut, 'Her sektörün karbondioksit azaltımına katkıda bulunması gerekiyor. Tarımda aslında bu alanda önemli bir gösterge olarak kullanılabilecek bir alan, diyebiliriz çünkü iklim değişikliği ve küresel ısınmadan en çok etkilenen alan ama bir taraftan da bu karbondioksit azaltımına da katkıda bulunması gereken bir sektör. Baktığımız zaman Konya, şuranın da yapılmakta olduğu şehir olarak önemli tarım şehri olması bakımından da önemlidir. Bu açıdan tarım anlamında alınacak önlemlerin iklim değişikliğiyle mücadele çabalarına nasıl katkıda bulunacağını gösterebilecek bir kent" diye konuştu.

AB BÜYÜKELÇİSİ MEYER-LANDRUT: HER SEKTÖR KARBONDİOKSİT AZALTIMINA KATKI SAĞLAMALI
AB BÜYÜKELÇİSİ MEYER-LANDRUT: HER SEKTÖR KARBONDİOKSİT AZALTIMINA KATKI SAĞLAMALI
AB BÜYÜKELÇİSİ MEYER-LANDRUT: HER SEKTÖR KARBONDİOKSİT AZALTIMINA KATKI SAĞLAMALI

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Avrupa Birliği, Türkiye, Tarım, Konya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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