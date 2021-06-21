AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, "İzmir'in Kültürel Zenginliği - Yahudi Mirasının Korunması" projesinin açılışında konuştu - Son Dakika

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Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Seferad Yahudileri'nin İspanya'dan Anadolu'ya göç etmeleri mümkün oldu çünkü o dönemdeki Osmanlı sultanları onlara kucak açtı. O dönemde Avrupa'dan sürülen Yahudi ailelere sığınma imkanı sağlandı." dedi.

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Hevra Sinagogu'nda düzenlenen " İzmir'in Kültürel Zenginliği - Yahudi Mirasının Korunması" Projesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan ve böyle önemli bir projeye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İzmir'in çok güzel bir coğrafi konumda yer aldığını ifade eden Meyer-Landrut, "Bunun yanı sıra İzmir hem geçmişte hem de şu an büyük bir çeşitliliği barındırıyor. Ayrıca İstanbul'dan sonra Türkiye'de en büyük Musevi cemaatini barındıran ikinci il konumunda." dedi.

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye'nin geçmiş dönemde de Yahudi sığınmacılara kucak açtığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Seferad Yahudileri'nin İspanya'dan Anadolu'ya göç etmeleri mümkün oldu çünkü o dönemdeki Osmanlı sultanları onlara kucak açtı. O dönemde Avrupa'dan sürülen Yahudi ailelere sığınma imkanı sağlandı.

Bunun yanı sıra İkinci Dünya Savaşı döneminde Almanya'da 6 milyondan fazla Yahudi'nin öldürüldüğü dönemde bu ülke onlara güvenli bir sığınak sağladı. Çok sayıda mülteciye kucak açtı. Hem Avrupa'dan hem Almanya'dan gelen mültecilere kapılarını açtı."

Bölgede cami ve sinagogların bir arada bulunduğuna dikkati çeken Nikolaus Meyer Landrut, şunları kaydetti:

"Hoşgörü kültürünün yayılması konusunda STK'ler büyük rol oynuyor. Ortak kültür mirasın, ortak anlayışın geliştirilmesi açısından büyük bir önem taşıyor. İzmir'in herhalde en eski yerleşim yerlerinden birisindeyiz.

Mahallede başka sinagoglar ve camiler var. Yüzlerce yıl boyunca Müslümanların ve Musevilerin hoşgörülü bir ortamda birlikte yaşadığının göstergesi ama bu binalar gölgede kalmamalı daha görünür olmalı."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de AB Komisyonu tarafından finanse edilen bu proje kapsamında, 17'nci yüzyılda yapılmış Hevra ve Foresteros sinagoglarının restorasyon projelerinin hazırlanacağını belirtti.

Sefarad Yahudileri'nin değerleri ve Kemeraltı'nın kültürel mirasını, bir bütün olarak korumaya, büyük önem verdiklerini aktaran Soyer, "Amacımız, İzmir'in Yahudi mirasını keşfetmek isteyen herkesin bölgeyi bir bütün olarak deneyimlemesini sağlamak." dedi.

Proje Koordinatörü Nesim Beyonce de çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Konak Belediye Başkanı Adbül Batur ve diğer ilgililer katıldı.