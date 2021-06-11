Üye Girişi
AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu

11.06.2021 11:48
AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu.

Bazı programlara katılmak üzere kente gelen Meyer-Landrut, Vali Erol Karaömeroğlu'nu makamında ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Meyer-Landrut'a Karaömeroğlu tarafından kotra maketi hediye edildi.

Daha sonra Belediye Başkanı Barış Ayhan'ı ziyaret eden Meyer-Landrut, kent hakkında bilgi aldı.

Meyer-Landrut'a ziyaretlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Stratejik Planlama Daire Başkanı Hakan Tanrıöver, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren ile diğer ilgililer eşlik etti.

AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu
AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu
AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu

Avrupa Birliği, Büyükelçi, Türkiye, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı 12:35 Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı Peker'in videolarında ismi geçen Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı 12:16 Peker'in videolarında ismi geçen Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Mine Tugay takipçileriyle dertleşti: Ölümü hala atlatamadım 12:03 Mine Tugay takipçileriyle dertleşti: Ölümü hala atlatamadım
Piyasalarda hızlı düşüş yaşanıyor! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi 11:47 Piyasalarda hızlı düşüş yaşanıyor! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı 11:25 Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı 11:18 Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı
İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor 11:14 İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi! Marmara'nın altı üstünden daha fena 10:46 Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi! Marmara'nın altı üstünden daha fena

Son Dakika Haberleri
12:35 Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı
12:10 Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti
12:03 Mine Tugay takipçileriyle dertleşti: Ölümü hala atlatamadım
12:02 Türk asıllı çiftin banka hesabından 500 bin euro çıktı! Fransa'da devletten yoksulluk yardımı alıyorlardı
11:57 112 çağrı merkezine gelen çağrılar hayrete düşürüyor: Bir şikayetim yok ama neden olmasın
11:53 İçişleri Bakanlığı'ndan "Baro Genel Kurulları" konulu genelge gönderildi: Üye sayısı 400'ün altındaki barolar genel kurullarını yapabilecek!
11:47 Piyasalarda hızlı düşüş yaşanıyor! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi
11:45 Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara ve Alpaslan'ın maaşı belli oldu
11:21 Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek
11:18 Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı
Torbacıları komşusu ihbar etti: Daireden esrar kokusu geliyor Torbacıları komşusu ihbar etti: Daireden esrar kokusu geliyor         
12:41
Oğlu ve gelini tarafından dolandırıldı! Talihsiz kadın gelen icra takibiyle yıkıldı Oğlu ve gelini tarafından dolandırıldı! Talihsiz kadın gelen icra takibiyle yıkıldı         
12:24
Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti         
12:11
35 kez maske cezası yiyen vatandaş, astığı yazı ile şaşkına çevirdi 35 kez maske cezası yiyen vatandaş, astığı yazı ile şaşkına çevirdi         
11:50
Çocuklarını göremediği için intihar etti! O anlar anbean kamerada Çocuklarını göremediği için intihar etti! O anlar anbean kamerada         
11:34
Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek         
11:21
Miras kalan tarla felaket getirdi! 4 kişinin öldüğü kaza, köy halkını yasa boğdu Miras kalan tarla felaket getirdi! 4 kişinin öldüğü kaza, köy halkını yasa boğdu         
11:15
Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı         
10:49
Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı         
10:41
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:05
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek         
09:41
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi         
07:52
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
17:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 13:07:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement