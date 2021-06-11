AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu.

Bazı programlara katılmak üzere kente gelen Meyer-Landrut, Vali Erol Karaömeroğlu'nu makamında ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Meyer-Landrut'a Karaömeroğlu tarafından kotra maketi hediye edildi.

Daha sonra Belediye Başkanı Barış Ayhan'ı ziyaret eden Meyer-Landrut, kent hakkında bilgi aldı.

Meyer-Landrut'a ziyaretlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Stratejik Planlama Daire Başkanı Hakan Tanrıöver, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren ile diğer ilgililer eşlik etti.