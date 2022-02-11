AB BÜYÜKELÇİSİ MEYER-LANDRUT: SURİYELİLER SAĞLIK HİZMETLERİNDEN MEMNUN - Son Dakika

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türk sağlık birimlerinin Suriyelilere profesyonel hizmet verdiğini belirterek, 'Suriyeli aileler verilen sağlık hizmetinden son derece memnun' dedi.

Denizli'ye göçmenlere verilen sağlık hizmetlerini incelemek üzere gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, bugünkü programı kapsamında, eşi Brigiditte Meyer-Landrut ve Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ve Mobil Sağlık görevlileriyle birlikte evde sağlık hizmeti alan Suriyeli 2 aileyi ziyaret etti. Büyükelçi Meyer-Landrut, ilk olarak Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi'nde kente iki yıl önce yerleşen Ahmet ve Amal Harami çiftinin yaşadığı eve gitti. Çiftle sohbet eden Meyer-Landrut, 'Ubeyde' ve 'Mahmud' isimli çocuklarına da hediye verip, onlarla ilgilendi.

Meyer-Landrut, daha sonra aynı mahallede Türk vatandaşı olan Mustafa Çağıl ve Suriyeli eşi Maral Khatip ailesini de ziyaret etti. Meyer-Landrut, iki aileye de evlerinde sağlık hizmeti verilmesini gözlemledi.

'ÖZELLİKLE ÇOCUKLARA VERİLEN HİZMETTEN MEMNUNUZ'

Türk sağlık birimlerinin Suriyeli ailelere profesyonel sağlık hizmeti verdiğini belirten Meyer-Landrut, şunları söyledi:

"Göçmen sağlık merkezine gidemeyenlere evlerinde bu sağlık hizmeti sağlanıyor. Onların ilk etaptaki sağlık ihtiyaçları karşılanıyor. Ondan sonra da daha ileri ihtiyaç varsa diğer sağlık hizmetlerine sevk ediliyor. O nedenle mobil sağlık ekiplerinin sunduğu sağlık hizmetleri son derece önemli. Suriyeli aileler de verilen sağlık hizmetinden son derece memnun. Özellikle çocuklara verilen hizmetten memnunuz. Yanık tedavi gören çocuk için mobil sağlık ekiplerinin hastanede verilen tedaviyi takip ettiklerini ve devamını getirdiklerini görüyorum. Bunun çok önemli bir sağlık hizmeti olduğundan bahsetmiştim ve son derecede profesyonel şekilde veriliyor bu hizmet. Önceden de ifade ettiğim gibi sağlık merkezine gidemeyen kişilere doğrudan evlerinde hizmet sağlanıyor. O açıdan onların sağlık sistemleriyle bağlantılarının kurulması açısından önem taşıyor."

Meyer- Landrut, Birleşmiş Milletler Mülteci Hizmet Merkezi'ni de ziyaret ettikten sonra Denizli'den ayrıldı.