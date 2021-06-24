AB Büyükelçisi Nikolaus: "Türk ve Suriyeli gençlerin eğitimi önemli" - Son Dakika

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İstihdam için mesleki eğitim programı(İMEP) kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesine geldi.

Türkiye'deki 33 okul arasına giren İnegöl Mesleki Eğitim Merkezinde program düzenlendi. İstihdam için mesleki eğitim programı(İMEP) kapsamında İnegöl Mesleki Eğitim Merkezinin "Suriyeli ve Türk gençler ile yetişkinler için çıraklık ve mesleki eğitim" adlı proje Büyükelçi tarafından incelendi. Program Bursa, Ankara, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Mersin illerden uygulanacak. Programa katılan okullara toplam 30 Milyon avro hibe verilecek.

İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen programa AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Sekreteri Mustafa Şentürk, Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, Mesleki eğitim Merkezi Müdürü Musa Oktar ile eğitimciler katıldı.

Programda söz alan Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, 33 okul arasına girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu kapsamda Büyükelçiyi İnegöl'de ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Mesleki eğitim merkezimizde eğitim 14 Suriyeli vatandaşımız eğitim alıyorlar. Mesleki eğitimde iyi durumdayız" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Burada olmaktan mutluyum. İstihdam konusunda önemli bir noktaya gelmek güzel bir şey. Bu başarı hikayelerinin anlatılması, herkesin çıkarına olan bir durum. Almanya da çıraklık uzun süreye ait bir eğitim sistemi. Burada süre kısa ve başarı da var. Bizlerde Suriyeli mültecilerin ülkeye entegre edilmesine bizlerde destek vermeye çalışıyoruz. Türk ve Suriyeli gençlerin eğitimi büyük öneme sahip. Bu tür çalışmalar, onların geleceklerini hazırlamasına büyük destek verecektir" dedi. - BURSA