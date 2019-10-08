Son Dakika Haberleri: Ab çelik pazarı talep daralması etkisiyle küçülecek
Son Dakika Ekonomi Ab çelik pazarı talep daralması etkisiyle küçülecek

Ab çelik pazarı talep daralması etkisiyle küçülecek

1 saat önce

Kredi derecelendirme şirketi Moody's Investors Service, talebin giderek zayıflamasının atkisiyle, Avrupa çelik pazarının küçüleceği uyarısı yaptı.

Ab çelik pazarı talep daralması etkisiyle küçülecek, System.String[]

Kredi derecelendirme şirketi Moody's Investors Service, talebin giderek zayıflamasının atkisiyle, Avrupa çelik pazarının küçüleceği uyarısı yaptı.

Moody's'in sektörel öngörü raporuna göre Avrupa çelik pazarının 2019 yılında yüzde 2.0 ve 2020 yılında yüzde 3.0 düzeyinde küçülmesi bekleniyor.

Moody's raporunda, ArcelorMittal ve diğer Avrupalı çelik üreticileri bu yıl ve gelecek yıl vuracağı konusunda uyarıldı:

"Kalıcı istem zayıflığı ve çelik satışlarından beklenen kar daralması öngörünün negatif kalmasına neden oluyor. Avrupa çelik sektörü için gelecek 12-18 aylık öngörümüz olumsuz. Önümüzdeki 12-18 aylık dönemde, üretim artı dışalım eksi dışsatım olarak ölçülen Avrupa görünür çelik tüketiminin yüzde 2.0 dolayında daralacağını öngörüyoruz."

Moody's analisti Goetz Grossmann, "Otomotiv endüstrisi, Avrupa'nın özellikle yüksek katma değerli yassı çelik üreticileri için önemli bir müşteri" diye anımsattı.

Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:51 Kaynak: DHA
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