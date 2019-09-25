AB, çevre dostu yatırımları sınıflandırmaya hazırlanıyor
1 saat önce
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, çevre dostu ve sürdürülebilir ekonomik aktivitelerin belirlenmesine yönelik sınıflandırma uygulamasına 2022 yılında geçilmesi konusunda uzlaştı.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, çevre dostu ve sürdürülebilir ekonomik aktivitelerin belirlenmesine yönelik sınıflandırma uygulamasına 2022 yılında geçilmesi konusunda uzlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:15
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