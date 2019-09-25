Son Dakika Haberleri: AB, çevre dostu yatırımları sınıflandırmaya hazırlanıyor
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AB, çevre dostu yatırımları sınıflandırmaya hazırlanıyor

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, çevre dostu ve sürdürülebilir ekonomik aktivitelerin belirlenmesine yönelik sınıflandırma uygulamasına 2022 yılında geçilmesi konusunda uzlaştı.

AB, çevre dostu yatırımları sınıflandırmaya hazırlanıyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, çevre dostu ve sürdürülebilir ekonomik aktivitelerin belirlenmesine yönelik sınıflandırma uygulamasına 2022 yılında geçilmesi konusunda uzlaştı.

Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:15 
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