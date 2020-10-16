AB, Çin faktörüne karşı Türkiye'ye yaklaşıyor - Son Dakika

AB, Çin faktörüne karşı Türkiye'ye yaklaşıyor

16.10.2020 11:29
AB, Çin faktörüne karşı Türkiye'ye yaklaşıyor, System.String[]

Batı-Çin ilişkilerinin sertleşmesi nedeniyle Brüksel'in Ankara'ya yönelik olumlu yaklaşımının artacağını belirten Dr. Eray Güçlüer, "AB tam üyelik süreci asıl şimdi başlıyor" dedi.

Batı-Çin ilişkilerinin sertleşmesi nedeniyle Brüksel'in Ankara'ya yönelik olumlu yaklaşımının artacağını belirten Dr. Eray Güçlüer, "AB tam üyelik süreci asıl şimdi başlıyor" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik görüşmelerinin ağırlıklı olarak siyasi eksende ilerlediğini söyledi. Avrupa'nın bundan sonraki dönemde Türkiye'ye daha fazla ihtiyacı olacağını savunan Dr. Eray Güçlüer, "Özellikle Batının Çin ile hesaplaşması yaklaştıkça AB Türkiye'yi yanında tutabilmek için daha fazla tavizler verecek gibi görünüyor" dedi.

AB'DEN TÜRKİYE'YE SICAK YAKLAŞIM

Dr. Eray Güçlüer, AB'nin Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye yönelik çabalarının öne çıkacağına yönelik işaretlerin ortaya çıkmaya başladığı görüşünü dile getirirken şunları söyledi:

"1 ve 2 Ekim tarihlerinde yapılan AB liderler zirvesinde Yunanistan'ın yalnız kalması, beklendiği gibi ülkemize yönelik yaptırım kararlarının çıkmaması, hatta tam tersine aralık ayında Türkiye ile vize serbestisinin görüşülecek olması çok önemli adımlar. Bunun yanında geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler'in 26 Kasım 2019 tarihinde Türkiye ile Libya arasında imzalanmış Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması ile belirlenmiş deniz sınırlarını tescil etmesi de diğer bir önemli gelişme"

"ÜYELİK SÜRECİ ASIL ŞİMDİ BAŞLIYOR"

Türkiye'nin artan gücüne ve etkinliğine bağlı olarak muhataplarıyla ilişkilerinin yeniden şekilleneceğini ifade eden Dr. Eray Güçlüer, "Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ile ilişkilerin olumlu yönde gelişmesine yönelik yeni gelişmeler yaşanması son derece muhtemel görünüyor. Bu nedenle Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin asıl şimdi başladığını düşünüyorum" diye konuştu.


AB, Çin faktörüne karşı Türkiye'ye yaklaşıyor

Avrupa Birliği, Türkiye, Brüksel, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AB, Çin faktörüne karşı Türkiye'ye yaklaşıyor - Son Dakika

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