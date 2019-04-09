Son Dakika Haberleri: Ab-Çin Zirvesi

Ab-Çin Zirvesi

4 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) - Çin Zirve Toplantısı başladı.

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Avrupa Birliği (AB) - Çin Zirve Toplantısı başladı. Brüksel'de düzenlenen zirveye Çin Başbakanı Li Keqiang, AB adına ise AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:11 Kaynak: AA

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