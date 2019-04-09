Ab-Çin Zirvesi
4 dakika önce
Avrupa Birliği (AB) - Çin Zirve Toplantısı başladı.
Avrupa Birliği (AB) - Çin Zirve Toplantısı başladı. Brüksel'de düzenlenen zirveye Çin Başbakanı Li Keqiang, AB adına ise AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:11 Kaynak: AA
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