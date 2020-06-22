AB-Çin Zirvesi sona erdi - Son Dakika

AB-Çin Zirvesi sona erdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Çin, AB için müzakere ortağı olmakla birlikte ekonomik ve sistemik bir rakip." dedi.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Çin, AB için müzakere ortağı olmakla birlikte ekonomik ve sistemik bir rakip." dedi.

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen AB-Çin Zirvesi bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Çin firmalarının AB piyasalarına erişebildiğine ancak Çin'in AB firmalarına benzer biçimde erişim hakkı vermediğine işaret eden Von der Leyen, "Çin ile ticaret ve yatırım ilişkimizde dengesizlik devam ediyor." diye konuştu.

Çin'le ilişkilerin "kolay olmadığını" vurgulayan Von der Leyen, "Çin, AB için müzakere ortağı olmakla birlikte ekonomik ve sistemik bir rakip." değerlendirmesinde bulundu.

Siber saldırı

Von der Leyen, "Hastane sistemlerimize siber saldırılar gördük ve bunların kaynağını biliyoruz. Dezenformasyonun da nereden geldiğini belirledik." ifadesini kullandı.

Hong Kong'la ilgili Çin Ulusal Halk Kongresinde kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası'nın "Bir ülke, İki sistem" ilkesine zarar verdiğini belirten Von der Leyen, "Çin'e kararlarını gözden geçirmeleri için çağrıda bulunduk. Yeni yasanın çok olumsuz sonuçları olabilir." dedi.

İnsan hakları vurgusu

Von der Leyen, görüşmede insan haklarının da gündeme geldiğine işaret ederek "AB için insan hakları ve temel özgürlükler müzakere edilebilecek hususlar değildir." diye konuştu.

"Verdiği sözleri tutmalı"

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Çin Ulusal Halk Kongresinde kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin, "Çin, Hong Kong halkına ve uluslararası topluma verdiği sözleri tutmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Hong Kong'un durumunu yakından takip edeceklerinin altını çizen Michel, Hong Kong'un yüksek derecede özerkliğinin muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı.

Michel, toplantıda, Kovid-19, ekonomik gelişmeler, AB-Çin ilişkileri, insan hakları ve çeşitli uluslararası konuları da görüştükleri söyledi.

Çin'in AB'ye vermiş olduğu taahhütleri uygulaması gerektiğini belirten Michel, ilişkilerin piyasalara erişim, kamu desteklemeleri, kamu alımları, teknoloji transferi, adil rekabet gibi alanlarda dengelenmesi gerektiğini anlattı.

Günlük 1 milyar avroluk ticaret

Michel, "Dinamik bir ticari ilişkimiz var. AB ve Çin arasında günde 1 milyar avroluk ticaret gerçekleşiyor." ifadesini kullandı.

Toplantıda üst düzey AB temsilcileri, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Çin Başbakanı Li Kıçiang ile bir araya geldi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 07:33 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB-Çin Zirvesi sona erdi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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