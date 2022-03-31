AB-Çin Zirvesi Ukrayna ana gündemiyle yarın düzenlenecek - Son Dakika
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AB-Çin Zirvesi Ukrayna ana gündemiyle yarın düzenlenecek

31.03.2022 19:33
AB-Çin Zirvesi Ukrayna ana gündemiyle yarın düzenlenecek

Avrupa Birliği (AB) ve Çin arasında Ukrayna'daki savaş ana gündemiyle ve video konferans yöntemiyle zirve toplantısı düzenlenecek.

Avrupa Birliği (AB) ve Çin arasında Ukrayna'daki savaş ana gündemiyle ve video konferans yöntemiyle zirve toplantısı düzenlenecek.

İki taraf arasındaki 23'üncü zirvede AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilci Josep Borrell, Çin Başbakanı Li Kıçiang ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek.

Zirvenin ana gündemi Ukrayna'daki savaşı bitirmek için iş birliği yollarını tartışmak olacak. En büyük ticaret ortağı olarak AB'nin, güvenliğini doğrudan tehdit eden savaşı sona erdirmek için Çin'e Rusya ile ilişkisiyle ilgili mesaj vermesi bekleniyor.

Taraflar, savaşın verdiği küresel ekonomik zararı da ele alacak. Ayrıca Çin ve AB arasındaki ilişkide AB şirketlerinin Çin'de, Çin şirketlerinin AB'de sunulan fırsatlardan faydalanması, böylece ticarette denge yakalanması konusu da görüşülecek.

Liderler ayrıca ikili ilişkilerin durumu ile iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve sağlık gibi alanlarda iş birliğini değerlendirecek.

AB'nin, AB-Çin insan hakları diyaloğunun yeniden başlatılması çağrısında bulunması da bekleniyor.

Video konferans yöntemiyle yapılacak zirvede ortak bildiri kabul edilmeyecek. Bir önceki AB-Çin zirvesi 22 Haziran 2020'de yapılmıştı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ukrayna, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB-Çin Zirvesi Ukrayna ana gündemiyle yarın düzenlenecek - Son Dakika


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