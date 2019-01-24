Son Dakika Haberleri: Ab, Çocuk Yardımını Kısıtlayan Avusturya İçin Hukuki İhlal Prosedürü Başlattı

Ab, Çocuk Yardımını Kısıtlayan Avusturya İçin Hukuki İhlal Prosedürü Başlattı

1 saat önce

AB Komisyonu, Avusturya'da çalışan AB vatandaşlarının, çocukları yurt dışında ikamet etmeleri durumunda aldıkları yardımlara kısıtlamalar getirilmesini öngören düzenleme nedeniyle hukuki ihlal prosedürü başlatıldığını açıkladı.

Ab, Çocuk Yardımını Kısıtlayan Avusturya İçin Hukuki İhlal Prosedürü Başlattı, System.String[]
AB Komisyonu, Avusturya'da çalışan AB vatandaşlarının, çocukları yurt dışında ikamet etmeleri durumunda aldıkları yardımlara kısıtlamalar getirilmesini öngören düzenleme nedeniyle hukuki ihlal prosedürü başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, AB Komisyonu tarafından yapılan incelemede, Avusturya'da yürürlüğe giren yeni düzenlemenin; ülkede çalışan, sosyal güvenliğe ve vergi sistemine katkıda bulunan birçok AB vatandaşının, çocukları başka bir ülkede yaşadıkları için daha az yardım alacağı anlamına geldiğinin belirlendiği kaydedildi. Söz konusu uygulamanın AB sosyal güvenlik kurallarıyla uyumsuz olduğu belirtilen açıklamada, Avusturya'nın diğer birlik vatandaşlarına eşit muamelede bulunması gerektiği aktarıldı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:33 

Avusturya, Avrupa Birliği, Güncel
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