AB coğrafi işaret belgesi alan kayısının çekirdeği de tescillendi - Son Dakika

AB coğrafi işaret belgesi alan kayısının çekirdeği de tescillendi

08.12.2020 00:58
AB coğrafi işaret belgesi alan kayısının çekirdeği de tescillendi, System.String[]

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da AB Coğrafi işaret belgesi alan kayısıdan sonra yıllık 20 milyon dolarlık ihracat ile ekonomiye katkı sunan kayısı çekirdeği de coğrafi işaret belgesi alarak 'Malatya Kayısı Çekirdeği' olarak tescillendi.

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da AB Coğrafi işaret belgesi alan kayısıdan sonra yıllık 20 milyon dolarlık ihracat ile ekonomiye katkı sunan kayısı çekirdeği de coğrafi işaret belgesi alarak 'Malatya Kayısı Çekirdeği' olarak tescillendi.

Dünya kayısı başkenti olarak bilinen ve kentte 50 binden fazla ailenin geçim kaynağı olan Malatya kayısısından sonra şimdi de çekirdeği coğrafi işaret belgesi almaya hak kazandı. Türkiye'de Avrupa Birliği'nin 3'üncü coğrafi işaretli ürünü olan kayısıdan sonra yıllık 20 milyon dolardan fazla ihracat getirisi olan çekirdekte de yapılan coğrafi işaret belgesi girişimleri olumlu sonuçlandı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da 'Malatya Kayısı Çekirdeği' adıyla tescillenen kayısı çekirdeği ile ilgili konuşan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 2018 yılında göreve geldikten sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret belgesi ile tescillenen kayısının çekirdeğinin de coğrafi işaret belgesi alması için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği ile birlikte Türk Patent Enstitüsüne müracaat ettiklerini ve takibini yaptıklarını belirten Özcan, Malatya'nın tüm bölgelerinden temin edilen çekirdeğin yetkili kurullara ulaştırıldığını söyledi. 2 yıllık incelemenin ardından Türk Patent Enstitüsü tarafından kayısı çekirdeğinin coğrafi işaret belgesini almaya hak kazandığını söyleyen Özcan, "Bu belgemiz de tüm Malatya'ya ve kayısı üreticilerime hayırlı olsun" dedi.

Coğrafi işaretli ürünlerin tüm dünyada daha önemli hale geldiğini dile getiren Özcan, "Yıllık ortalama 20 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğimiz kayısı çekirdeğine coğrafi işaret belgesi almak bizim için bir mecburiyetti. Aldığımız bu belgeyi bir an önce kullanıma koymak da çok önemli. Hemen bu belgeyi aldıktan sonra üyelerimiz ile özellikle ihracat yapanlarla kullanım zorunluluğu getirilmesi yönünde düzenleme yapacağız. Coğrafi işarete belgesi ile kayısı çekirdeğinin rafta daha değerli hale getirilmesini sağlayacağız" diye konuştu. - MALATYA

Avrupa Birliği, İhracat, Malatya, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AB coğrafi işaret belgesi alan kayısının çekirdeği de tescillendi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Darbeci Hafter komutasındaki güçler, Türk gemisine el koydu Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji'den 12 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı Ahmet Hakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı: Lütfen boykotu sonlandırın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten bomba itiraf: Türk-Yunan anlaşmazlığını, Türkiye-AB anlaşmazlığına çevirmeyi başardık Bakan Koca'dan vaka sayısı yüksek olan 3 il için uyarı: Risk devam ediyor MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi "Hendek ateşi" hastalığı yüzyıl sonra Kanada'da ortaya çıktı
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışına ilk yorum: 2023'te aday olabileceği sinyalini verdi AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışına ilk yorum: 2023'te aday olabileceği sinyalini verdi         
01:09
Ahmet Çakar'a tepki yağıyor! Fatih Terim'in eski yardımcısına tehditvari sözler Ahmet Çakar'a tepki yağıyor! Fatih Terim'in eski yardımcısına tehditvari sözler         
01:02
Adam kaçırma olayında 1'i eski polis, 1'i gazeteci 4 kişi tutuklandı Adam kaçırma olayında 1'i eski polis, 1'i gazeteci 4 kişi tutuklandı         
23:35
Bayraktar Mini İHA, artık daha gelişmiş özellikleriyle güvenlik güçlerine hizmet verecek Bayraktar Mini İHA, artık daha gelişmiş özellikleriyle güvenlik güçlerine hizmet verecek         
23:27
Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin         
22:55
Eski Fenerbahçeli Ortega: Türkiye'de yaşadıklarımdan sonra futbolu bırakmayı düşündüm Eski Fenerbahçeli Ortega: Türkiye'de yaşadıklarımdan sonra futbolu bırakmayı düşündüm         
22:30
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir         
22:08
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyaline ilk yorum: Kılıçdaroğlu bu defa aday İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyaline ilk yorum: Kılıçdaroğlu bu defa aday         
20:53
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör kocasını döverek öldürdü         
19:44
Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi? Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?         
19:43
Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesi peş peşe açıklamalar: Durum daha da kötüleşti Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesi peş peşe açıklamalar: Durum daha da kötüleşti         
18:51
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık         
15:40
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi         
13:39
Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan         
13:28
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 01:25:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB coğrafi işaret belgesi alan kayısının çekirdeği de tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei