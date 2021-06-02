AB, çok uluslu şirketlerin ödedikleri vergi miktarlarını açıklamalarını zorunlu hale getiriyor - Son Dakika

AB, çok uluslu şirketlerin ödedikleri vergi miktarlarını açıklamalarını zorunlu hale getiriyor

Avrupa Birliği (AB) kurumları, toplam yıllık gelirleri 750 milyon avronun üzerindeki çok uluslu şirketlerin ödedikleri vergi miktarlarını açıklamalarını zorunlu hale getirecek düzenlemede uzlaşı sağladı.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, toplam yıllık gelirleri 750 milyon avronun üzerindeki çok uluslu şirketlerin ödedikleri vergi miktarlarını açıklamalarını zorunlu hale getirecek düzenlemede uzlaşı sağladı.

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AB Konseyi, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcileri arasında vergide şeffaflığı artırmak için hazırlanan "Ülke bazında kamuya açık raporlama" adlı düzenlemede anlaşma sağlandığını açıkladı.

Buna göre, son 2 mali yılda konsolide gelirleri 750 milyon avronun üzerindeki bütün çok uluslu şirketler ve iştiraklerinin, AB ülkelerinde ödedikleri vergi bilgilerini kamuya açıklaması gerekecek. Söz konusu şirketlerin merkezinin AB ülkelerinde olup olmaması bu durumu değiştirmeyecek.

Şirketler, AB ile vergi alanında iş birliği yapmayan üçüncü ülkeleri içeren kara listede veya vergi düzenlemelerini AB kurallarına uyumlu hale getirmeyi taahhüt eden ülkeleri içeren gri listede yer alan ülkelerde ödedikleri vergileri de açıklamak zorunda olacak.

Vergiler elektronik formatta, ortak bir AB şablonu ile raporlanacak. Raporlama, söz konusu mali yılın bilanço tarihinden sonraki 12 ay içinde yapılacak.

Raporda, vergi miktarına ilave olarak kar veya zarar durumu ile her ülkede istihdam edilen kişi sayısı gibi bilgiler de yer alacak.

Uzlaşılan düzenlemenin yasalaşması için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun resmi onayı gerekiyor. Onayın ardından üye ülkeler, 18 ay içinde düzenlemeyi ulusal mevzuatlarına aktaracak.

AB Komisyonu, üye ülkelerde faaliyet gösteren ve gelirleri 750 milyon avronun üzerinde olan çok uluslu şirketlerin ülke gelirlerini ve karlarını açıklamalarına yönelik düzenleme teklifini 2016 yılında açıklamıştı.

AB çalışmalarına göre, şirketlerin çeşitli vergiden kaçınma yöntemlerinin Avrupa'ya yıllık 50 milyar avroluk bir maliyeti olduğu öngörülüyor.

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:50 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, çok uluslu şirketlerin ödedikleri vergi miktarlarını açıklamalarını zorunlu hale getiriyor - Son Dakika Ekonomi
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