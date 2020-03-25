AB: Covid-19 ile mücadele için üye ülkelerin 10 misli daha fazla tıbbi malzemeye ihtiyacı var

Avrupa Birliği (AB) bünyesinde yapılan bir araştırma, üye ülkelerin Covid-19 salgınıyla mücadele için ellerinde bulunan tıbbi cihaz, araç ve gereçten 10 misli daha fazlasına ihtiyaçları olduğunu ortaya koydu.



AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve basına sızan bir belgeye göre, salgınla mücadele için gerekli koruyucu maske, eldiven gibi malzemelerin dışında solunum cihazları oldukça yetersiz durumda.