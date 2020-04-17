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AB, Covid-19 ile mücadelede yardımda geç kaldığı için İtalya'dan ikinci kez özür diledi
6 saat önce
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen koronavirüs salgınına hazırlıksız yakalandıkları ve İtalya'ya başından bu yana gerekli desteği sağlayamadıkları için Roma'dan ve İtalyanlardan bir kez daha özür diledi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen koronavirüs salgınına hazırlıksız yakalandıkları ve İtalya'ya başından bu yana gerekli desteği sağlayamadıkları için Roma'dan ve İtalyanlardan bir kez daha özür diledi.
Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Alman Von der Leyen, "Kimse koronavirüs salgınına hazır değildi. İlk başlarda İtalya'nın yardıma ihtiyacı varken harekete geçen neredeyse olmadı." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 11:53
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