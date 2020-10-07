AB: Dağlık Karabağ sorunu, sadece AGİT Minsk Grubu'nun çabalarıyla çözülebilir - Son Dakika

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dağlık Karabağ sorununun çözümünün sadece AGİT Minsk Grubu çabalarıyla mümkün olabileceğini, tarafların bir an önce ateşkes ilan ederek müzakerelere dönmesi gerektiğini söyledi.

Borrell, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda, Dağlık Karabağ'daki durum ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar hakkında düzenlenen oturuma katılarak milletvekillerine bilgi verdi.

AB'nin Dağlık Karabağ'daki çatışmalardan büyük endişe duyduğunu vurgulayan Borrell, çatışmaların bir an önce durdurulması, ateşkesin sağlanması ve tarafların yeniden müzakerelere dönmesi için çağrıda bulunduklarını hatırlattı.

Borrell, son 30 yıldaki müzakerelerin başarılı olmadığını ancak soruna askeri bir çözüm de olamayacağını dile getirdi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının himayesinde müzakerelere dönülmesinin önemine işaret eden Borrell, konu hakkında bugüne kadar Azerbaycan ve Ermenistanlı muhataplarıyla telefon görüşmeleri yaptığını, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de konuştuğunu aktardı.

"Uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz"

Borrell, sivil nüfusun olduğu yerlere yönelik saldırılar hakkında haberler geldiğini belirterek, "Çatışmalar, sivillerin ölmesine neden olmaktadır. Tarafları, sivillerin korunmasına yönelik uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz." dedi.

Bölgede olup bitenlerden çok fazla bilgi sahibi olmadıklarını aktaran Borrell, AGİT'in sahadaki gözlem misyonunun durdurulduğunu, ayrıca çatışma bölgelerinden birçok asılsız haberin de geldiğini söyledi.

Borrell, Dağlık Karabağ'dan gelen haberlerin dikkatlice incelenmesi ve teyit edilmesinin önemine işaret etti.

Borrell, bölgesel aktörlerin müdahil olması halinde bölgesel istikrarın zarar göreceğini, Çavuşoğlu ve Lavrov ile görüşmelerinde gerginliği daha da tırmandıracak faaliyet ve söylemlerin kullanılmamasının önemine dikkat çektiğini kaydetti.

AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının bu hafta Azerbaycan ve Ermenistan'ın dışişleri bakanlarıyla görüşeceğini aktaran Borrell, sorunun sadece Minsk Grubu'nun çabalarıyla çözülebileceğini ifade etti.

Maraş'ın açılması: "Türkiye'nin vazgeçmesini isteyeceğiz"

Borrell, Dağlık Karabağ ile ilgili konuşmasının sonunda bir milletvekilinin Kapalı Maraş'ın sahilinin açılması hakkındaki sorusuna cevap verdi.

Maraş'ın açılmasının BM himayesinde imzalanan ateşkes anlaşmasının ihlali olacağını savunan Borrell, "Dün bir açıklama yapmıştık. Bugün bir açıklama daha yaparak Türkiye'nin bu faaliyetini durdurmasını isteyeceğiz." diye konuştu.