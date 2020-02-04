AB'de 4 ölümden 1'i kanserden - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB'de 4 ölümden 1'i kanserden - Son Dakika

AB'de 4 ölümden 1'i kanserden

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ölümlerin 4'te 1'inin kanserden olduğu, bunun yılda ortalama 1,2 milyon kişiye tekabül ettiği bildirildi.

AB'de 4 ölümden 1'i kanserden, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ölümlerin 4'te 1'inin kanserden olduğu, bunun yılda ortalama 1,2 milyon kişiye tekabül ettiği bildirildi.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle açıkladığı son veriler, erkeklerin kadınlara göre daha fazla kanserden etkilendiğini ortaya koydu.

Buna göre, erkeklerin yüzde 29'u kanser nedeniyle hayatını kaybederken, kadınlarda bu oran yüzde 23 oldu. Erkeklerde en fazla ölüme yol açan tür akciğer kanseri olurken, kadınlarda da göğüs kanseri ilk sırada yer aldı.

Ölümlerin yüzde 20'si akciğer kanseri nedeniyle gerçekleşirken, bunu bağırsak kanseri (yüzde 12), göğüs kanseri (yüzde 7) ve pankreas kanseri (yüzde 7) takip etti.

Üye ülkeler arasında kanser nedeniyle ölüm oranı en yüksek Macaristan'da seyrederken, en düşük orana sahip ülke de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi oldu.

AB'den kanserle mücadele girişimi

AB Komisyonunun bugün kanserle mücadele için "Avrupa'nın Kanserle Mücadele Planı" başlıklı yeni bir girişimi açıklaması bekleniyor.

Bu çerçevede geniş bir kampanya yürütmeyi planlayan AB, araştırmaya daha fazla kaynak ayırma, tedavi masraflarını düşürme, tütün kontrolünü artırma ve vatandaşları sağlıklı yaşam biçimi hakkında bilgilendirme gibi unsurlar içeren bir girişimi duyuracak.

Girişim çerçevesinde ilk olarak bir "kamuoyu müzakere" süreci yürütülecek.

Konuya ilişkin Twitter hesabından mesaj paylaşan AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, "Başkalarına yardım etmek, üzüntü ve çaresizliğin üstesinden gelmek için tıp okudum. Bugün kanseri yenenlerin sayısı artıyor ancak yapılacak çok şey var. Komisyon Başkanı olarak 'Avrupa'nın Kanserle Mücadele Planı'na katkı sağlayacağım. Herkesin desteğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ayşe'nin ölümünde sanığın sorumluluğunu Adli Tıp Kurumu belirleyecek
Eşini ve annesini öldürüp intihar etti İzmir suriyeli anne bıçakla, 5 yaşındaki oğlu boğularak öldürüldü Hatay'da pompalı dehşet: Annesini ve eşini öldürüp, intihar etti

Son Dakika Haberleri
20:41 Didem Soydan'ın ayna karşısındaki bikinili pozu çok konuşuldu
20:31 Survivor finalisti Sema Aydemir müzik dünyasına adım attı
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 20:57:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AB'de 4 ölümden 1'i kanserden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]