AB'de 'asgari ücret planı' tartışması: Avrupa Parlamenteri konu ile ilgili ne düşünüyor ? - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB'de 'asgari ücret planı' tartışması: Avrupa Parlamenteri konu ile ilgili ne düşünüyor ? - Son Dakika Dünya

AB'de 'asgari ücret planı' tartışması: Avrupa Parlamenteri konu ile ilgili ne düşünüyor ?

6 saat önce

Avrupa Birliği, önümüzdeki günlerde yoğun tartışmalara neden olacak olan Avrupa çapında 'ortak asgari ücret planı' konusunda ilk toplantısını Strasbourg'da yaptı.

AB'de 'asgari ücret planı' tartışması: Avrupa Parlamenteri konu ile ilgili ne düşünüyor ?, System.String[]

Avrupa Birliği, önümüzdeki günlerde yoğun tartışmalara neden olacak Avrupa çapında 'ortak asgari ücret planı' konusunda ilk toplantısını Strasbourg'da yaptı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in önerisi üye ülkelerin asgari ücretlerini belirlerken uymak zorunda oldukları kriterlerin saptanmasını öngörüyor. Bu öneri sayesinde doğudan batıya beyin göçünün durdurulması hedefleniyor. İskandinav ülkeleri maaşların düşürülme endişesinden dolayı öneriye karşı çıkıyor. Bu hafta Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda toplanan Avrupa Parlamenterleri konuyu euronews'e değerlendirdi.


'Ülkeler arasındaki rekabet son bulabilir'


AB ülkelerinde sadece Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç'in asgari ücret uygulaması bulunmuyor. Bulgaristan'da bu ücret 286 euro iken Lüksemburg'da 2071 euroyu buluyor.

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Avrupa Birliği, Asgari Ücret, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:11 
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