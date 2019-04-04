Son Dakika Haberleri: AB'de babalık izni en az 10 güne çıkarılacak

AB'de babalık izni en az 10 güne çıkarılacak

1 saat önce

Avrupa Parlamentosu, AB ülkelerinde babalık izninin en az 10 gün olmasına yönelik düzenlemeye onay verdi.

AB'de babalık izni en az 10 güne çıkarılacak, System.String[]
Avrupa Parlamentosu, AB ülkelerinde babalık izninin en az 10 gün olmasına yönelik düzenlemeye onay verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:34 

Avrupa, Avrupa Birliği, Ekonomi
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