AB'de babalık izni en az 10 güne çıkarılacak
1 saat önce
Avrupa Parlamentosu, AB ülkelerinde babalık izninin en az 10 gün olmasına yönelik düzenlemeye onay verdi.
Avrupa
Parlamentosu, AB
ülkelerinde babalık izninin en az 10 gün olmasına yönelik düzenlemeye onay verdi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:34
Juventus, Ronaldo ile Gelirlerini Artırdı
Tekirdağlı Çiftçi, Parası Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü Yaptı
Merkez Bankasının Resmi Rezerv Varlıkları 100,1 Milyar Dolara Yükseldi
23 Nisan'da Poz Verdiği Koltuğa, 32 Yıl Sonra Başkan Seçilerek Oturdu