AB'de Babalık İzni En Az 10 Güne Çıkarılacak

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Şarkıcı Demet Akalın, Selin Ciğerci'ye Doğum Günü Hediyesi Olarak Pırlanta Yüzük Aldı

Juventus, Ronaldo ile Gelirlerini Artırdı

Tekirdağlı Çiftçi, Parası Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü Yaptı