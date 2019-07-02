AB'de başkanlık pozisyonları için uzlaşmaya varılması

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin başkanlık pozisyonlarında anlaşmaya varmasıyla ilgili "İyi bir anlaşma, kadın başkanlar olağanüstü bir haber." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin başkanlık pozisyonlarında anlaşmaya varmasıyla ilgili "İyi bir anlaşma, kadın başkanlar olağanüstü bir haber." değerlendirmesinde bulundu.

Sanchez, Brüksel'de yapılan AB liderleri toplantısında başkanlık pozisyonlarına atanacak isimlerin belirlenmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

AB Komisyonu Başkanlığına Ursula von der Leyen ve Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına Christine Lagarde'ın getirilmesinin uygun görüldüğünü vurgulayan İspanya Başbakanı, "İyi bir anlaşma, kadın başkanlar olağanüstü bir haber. Bu, kadın-erkek eşitliği mücadelesinde büyük bir haber. AB'ye tarihinde ilk defa bir kadın liderlik edecek. Avrupa Merkez Bankasının başına bir kadının getirilmesi de çok önemli. Bunu olağanüstü bir haber olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanchez, Avrupa Parlamentosunun 5 yıl önceki seçimlerinde iki siyasi güç olmasına rağmen o dönemde başkanlık pozisyonlarının seçiminin çok daha zor olduğunu belirterek "Şimdi, Sosyalistler, Hristiyan Demokratlar ve Liberal grup olmasına rağmen daha kısa bir sürede, kurumsal bir kriz olmadan, çözüm bulundu. İspanya hükümeti olarak bu anlaşmayı çok dengeli görüyoruz." dedi.

Diğer yandan Sanchez, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell'in AB Dış Politika ve Savunma Yüksek Temsilciğine atanması konusunda anlaşmaya varılmasını "İspanya, AB'nin ilk sıralarına döndü. Hem de güçlü bir şekilde döndü." diye yorumladı.

2004-2007 yıllarında Avrupa Parlamentosu Başkanı olarak görev yapan Borrell'in "tecrübeli ve güvenilir" bir siyasetçi olduğunu kaydeden Sanchez, Borrell ile AB'nin insani yardımlarının ve Afrika'nın kalkınmasına yönelik yardımların artacağını kaydetti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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