AB'de Bütçe Açığının Gsyh'ye Oranı Arttı

Avrupa Birliği'nde (AB) bütçe açığının GSYH'ye oranı, 2018'in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yükselerek yüzde 0,6 oldu.

Avrupa Birliği'nde (AB) bütçe açığının GSYH'ye oranı, 2018'in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yükselerek yüzde 0,6 oldu.



Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2018 yılı üçüncü çeyrek bütçe açığı verilerini yayınladı.



Buna göre, 28 üyeli AB'de yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,4 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, üçüncü çeyrekte yüzde 0,6'ya çıktı.



Avro Bölgesi'nde ise bütçe açığının GSYH'ye oranı, aynı dönemde yüzde 0,3'ten 0,5'e yükseldi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

All-Star 2019'da Asya Karması, Avrupa'yı 147-146 Mağlup Etti

Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Paranız Çalınabilir

Son Dakika! Suriye'de ABD ve YPG'nin Ortak Devriyesine Saldırı Düzenlendi

En Acı Veda! Ünlü Oyuncu Mesut Akusta, Annesini Son Yolculuğuna Uğurladı