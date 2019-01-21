Son Dakika Haberleri: AB'de Bütçe Açığının Gsyh'ye Oranı Arttı

AB'de Bütçe Açığının Gsyh'ye Oranı Arttı

1 saat önce

Avrupa Birliği'nde (AB) bütçe açığının GSYH'ye oranı, 2018'in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yükselerek yüzde 0,6 oldu.

AB'de Bütçe Açığının Gsyh'ye Oranı Arttı, System.String[]
Avrupa Birliği'nde (AB) bütçe açığının GSYH'ye oranı, 2018'in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yükselerek yüzde 0,6 oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2018 yılı üçüncü çeyrek bütçe açığı verilerini yayınladı.

Buna göre, 28 üyeli AB'de yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,4 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, üçüncü çeyrekte yüzde 0,6'ya çıktı.

Avro Bölgesi'nde ise bütçe açığının GSYH'ye oranı, aynı dönemde yüzde 0,3'ten 0,5'e yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:27 Kaynak: AA

Avrupa, Avrupa Birliği, Ekonomi
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