AB'de cep telefonu şarjları tek tip oluyor

AB, akıllı telefonların şarj fişlerinin tek tip olması konusunda anlaşmaya vardı. 2024 yılından itibaren tüm telefonlar USB-C ile şarj edilebilecek.Avrupa Birliği (AB) ile Avrupa Parlamentosu (AP) müzakerecileri, AB genelinde tek tip akıllı telefon şarjları kullanılması konusunda anlaşmaya vardı.

AB Parlamentosu'ndan Salı günü yapılan açıklamada, tüm cep telefonları, tabletler ve dijital kameralar için tek tip USB-C fişlerinin kullanıma sunulacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada benzer uygulamanın ileride dizüstü bilgisayarlar, hoparlörler ve kulaklıklar için de geçerli olacağı kaydedildi.

Avrupa Parlamentosu üyesi Anna Cavazzini (Yeşiller), yeni düzenlemenin 2024 yılının ortalarından itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Avrupa Parlamentosu ve üye devletlerin, yürürlüğe girebilmesi için söz konusu anlaşmayı onaylaması gerekiyor; ancak onayın çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Avrupa Komisyonu, 2009 yılından bu yana, tüketicilerin cep telefonlarını veya tabletlerini değiştirdiklerinde yeni şarj kabloları satın almak zorunda kalmamaları veya kablolarını unuttuklarında cep telefonlarını kolayca şarj edebilmeleri için standart bir çözüm bulmaya çalışıyor.

Bu nedenle üreticiler şarj aleti çıkışlarını azalttı. Akıllı telefonların şarjı için halihazırda Mikro USB, USB-C ve Apple Lightning olmak üzere üç farklı sistem kullanılıyor.

AFP/ TY,ET