AB'de ekmeğe rekor zam - Son Dakika
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AB'de ekmeğe rekor zam

19.09.2022 17:26
AB'de ekmeğe rekor zam

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'da ekmek fiyatlarının rekor düzeyde artmasına yol açtı.

Rusya- Ukrayna savaşı Avrupa'da ekmek fiyatlarının rekor düzeyde artmasına yol açtı. AB'de ekmeğe ortalama yüzde 18 zam geldi.Rusya–Ukrayna savaşının ekonomik etkileri Avrupa'da enerji kadar gıda ürünlerinde de hissediliyor. Özellikle tahıl tedariğinde yaşanan sıkıntı nedeniyle Avrupa Birliği'nde ekmek rekor düzeyde zamlandı.

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın Pazartesi günü Lüksemburg'da yaptığı açıklamada, Ağustos 2021 ile Ağustos 2022 arasında geçen bir yılık sürede ekmek fiyatlarının AB'de ortalama yüzde 18 arttığı belirtildi. Bir önceki yıl Birlik genelindeki artış yüzde 3 olarak kayıtlara geçmişti.

Böylece ekmek zamları, söz konusu bir yıllık dönemde yaklaşık yüzde 8'lik bir artış gösteren tüketici fiyat endeksinden önemli ölçüde yüksek oranda gerçekleşmiş oldu.

Eurostat'tan yapılan açıklamada, ekmek fiyatlarının artmasının başlıca nedeni olarak küresel tahıl pazarını etkileyen Ukrayna savaşı gösterildi. Açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın tahıl sektöründe önemli ihracat ülkeleri olduğu belirtildi.

AB ülkelerinde ekmek fiyatları ise farklı oranlarda zamlandı. Ekmek Fransa'da yüzde 8, Hollanda'da yüzde 10 zam görürken en fazla zam yüzde 66 ile Macaristan'da tespit edildi. İkinci sıradaki Litvanya'da ise artış yüzde 33 oldu. Estonya ve Slovakya ise yüzde 32 ile üçüncü sırada yer aldı. Almanya'da ise ekmek yüzde 17,5 zamlandı. AB üyesi olmayan İsviçre'de ise ekmek fiyatı yaklaşık yüzde 4 zam gördü.

KNA/TY,BK

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Kaynak: Deutsche Welle

Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Ekmek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'de ekmeğe rekor zam - Son Dakika

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