AB'de Enflasyon Şubatta Yüzde 1,6'ya Çıktı

Avrupa Birliği'nde (AB) yıllık enflasyon, bu yılın şubat ayında yüzde 1,6'ya yükseldi.

Avrupa Birliği'nde (AB) yıllık enflasyon, bu yılın şubat ayında yüzde 1,6'ya yükseldi.



Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesinin şubat ayı yıllık enflasyon verilerini yayınladı. Buna göre, AB'de ocakta yüzde 1,5 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 1,6'ya ulaştı. Avro Bölgesinde ise bir önceki ay yüzde 1,4 olan enflasyon, şubatta yüzde 1,5'e çıktı.



AB üyesi ülkeler arasında şubat ayında en yüksek enflasyon yüzde 4 ile Romanya, yüzde 3,2 ile Macaristan ve yüzde 2,8 ile Letonya'da gerçekleşti.



Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde 0,7 ile İrlanda, yüzde 0,8 ile Yunanistan, Hırvatistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ölçüldü.



Enflasyon oranı şubatta İngiltere'de yüzde 1,8, Almanya'da yüzde 1,7, Fransa'da yüzde 1,6 ve İtalya'da yüzde 1,1 olarak belirlendi.



Öte yandan, Avro Bölgesinde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

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