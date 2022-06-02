AB'de gıdaya benzeyen kozmetik ürünlerin yasaklanması gündemde - Son Dakika
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AB'de gıdaya benzeyen kozmetik ürünlerin yasaklanması gündemde

02.06.2022 17:14
AB'de gıdaya benzeyen kozmetik ürünlerin yasaklanması gündemde

Avrupa Birliği'nin (AB) yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, özellikle çocuklar için tehlikeli olabileceği gerekçesiyle gıdalara benzeyen kozmetik ürünlerin yasaklanabileceğine hükmetti.

Avrupa Birliği'nin (AB) yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, özellikle çocuklar için tehlikeli olabileceği gerekçesiyle gıdalara benzeyen kozmetik ürünlerin yasaklanabileceğine hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan mahkeme, su dolu küvetlere atıldığında koku ve renk veren "banyo topu veya banyo bombası" olarak anılan ürünlerle ilgili Litvanya makamlarının açtığı bir davada kararını açıkladı.

Kararda çocukların meyve, şekerleme, çikolata gibi gıdalarla karıştırarak yeme riski bulunduğu için "banyo topu" gibi kozmetik ürünlerinin AB ülkelerinde yasaklanabileceği belirtildi.

Yasak kararının her ürüne göre ayrı ayrı değerlendirilerek verilmesi gerektiğini kaydeden mahkeme, bir ürünün yasaklanması için sadece gıdaya benzemesinin yeterli olmayabileceğini bildirdi.

Litvanya'nın İngiltere merkezli bir şirketin ürünleri hakkında açtığı davada, ürünlerin yasaklanmasıyla ilgili son hükmü, Litvanya mahkemelerinin vereceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Litvanya, Güncel, Son Dakika

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