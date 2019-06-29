AB'de hangi koltuğa, kim oturacak?
15 dakika önce
AB liderleri, yarın birliğin önde gelen kurumlarının başkanlarını belirlemek için Brüksel'de zirve düzenleyecek.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:08
AB liderleri, yarın birliğin önde gelen kurumlarının başkanlarını belirlemek için Brüksel
'de zirve düzenleyecek.
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