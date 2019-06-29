Son Dakika Haberleri: AB'de hangi koltuğa, kim oturacak?
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AB'de hangi koltuğa, kim oturacak?

15 dakika önce

AB liderleri, yarın birliğin önde gelen kurumlarının başkanlarını belirlemek için Brüksel'de zirve düzenleyecek.

AB'de hangi koltuğa, kim oturacak?, System.String[]
AB liderleri, yarın birliğin önde gelen kurumlarının başkanlarını belirlemek için Brüksel'de zirve düzenleyecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:08 
brüksel, AB, Ekonomi
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