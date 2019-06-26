AB'de hava kalitesi ölçüm kararı
37 dakika önce
Avrupa Adalet Divanı, şehirlerde hava kirliliği ölçüm istasyonlarının yüksek emisyon olan bölgelerde kurulması gerektiğine hükmetti.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:23
Adalet Divanı, şehirlerde hava kirliliği ölçüm istasyonlarının yüksek emisyon olan bölgelerde kurulması gerektiğine hükmetti.
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