Son Dakika Haberleri: AB'de hava kalitesi ölçüm kararı
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AB'de hava kalitesi ölçüm kararı

37 dakika önce

Avrupa Adalet Divanı, şehirlerde hava kirliliği ölçüm istasyonlarının yüksek emisyon olan bölgelerde kurulması gerektiğine hükmetti.

AB'de hava kalitesi ölçüm kararı, System.String[]
Avrupa Adalet Divanı, şehirlerde hava kirliliği ölçüm istasyonlarının yüksek emisyon olan bölgelerde kurulması gerektiğine hükmetti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:23 
hava kirliliği, avrupa adalet divanı, Ekonomi
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