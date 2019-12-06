Son Dakika Haberleri: AB'de hava yolu yolcu sayısı 1,1 milyarı aştı
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AB'de hava yolu yolcu sayısı 1,1 milyarı aştı

6 saat önce

Avrupa Birliği'nde (AB) hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı 2018 yılında 1 milyar 106 milyona ulaştı.

AB'de hava yolu yolcu sayısı 1,1 milyarı aştı, System.String[]

Avrupa Birliği'nde (AB) hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı 2018 yılında 1 milyar 106 milyona ulaştı.

Avrupa İstatistik Kurumu (Eurostat), AB üyesi ülkelerde hava yolu seyahatlerine ilişkin 2018 yılı verilerini açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde 2017'de 1 milyar 43 milyon olan hava yolu yolcu sayısı, 2018'de yüzde 6 artarak 1 milyar 106 milyona ulaştı.

Söz konusu seyahatlerin yüzde 46'sı AB ülkeleri arasında, yüzde 37'si AB dışı ülkelere gerçekleşti. Geriye kalan yolculuklar ise ülkelerin iç hatlarında yapıldı.

AB ülkeleri arasında geçen yıl en fazla hava yolu yolculuğu Birleşik Krallık'tan gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde Birleşik Krallık'tan 272 milyon, Almanya'dan 222 milyon, İspanya'dan 221 milyon, Fransa'dan 162 milyon ve İtalya'dan 153 milyon kişi seyahat etti.

Avrupa'nın en büyük havalimanlarından Londra-Heathrow'dan geçen yıl 80 milyon, Paris CDG'dan 72 milyon, Amsterdam Schiphol'den 71 milyon, Frankfurt Main'den 69 milyon ve Madrid Barajas'tan 56 milyon yolcu seyahat gerçekleştirdi.

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:54 Kaynak: AA
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