AB'de, Hurda Metal İhracatı Çevre Kaygısıyla Kısıtlanmak İsteniyor - Son Dakika

Avrupa Parlamentosu 68 diğer üyesiyle birlikte AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Yeşil Anlaşması'ndan Sorumlu Komisyon Üyesi Frans Timmermans ve Çevre Komisyonu Üyesi Virginijus Sinkevicius'a bir mektup yolladı. Mektupta, Forza Italia Ppe üyesi Massimiliano Salini, "AB'nin geri dönüştürülebilir hurda ihracatındaki artış endişe verici, şirketlerimize zarar veriyor ve Avrupa döngüsel ekonomisini tehdit ediyor, " dedi. Parlamento üyeleri hurda ve diğer hammaddelerin ihracatıyla ilgili Avrupa Yönetmeliğinin acilen revize edilmesini istedi.

Salini, "İhracata, yalnızca Avrupa ile uyumlu çevre, iklim ve sağlık standartlarına sahip ülkeler için izin verilmeli, " dedi. Mektupta, AB-27 ülkelerinin 2019 yılındaki hurda ihracatının, 2015 yılında kaydedilen 9 milyon mt'a kıyasla 15 milyon mt seviyesinde yer aldığı belirtildi. Parlamento üyeleri, bu tonajın "iklim, çalışma ve güvenlik gereksinimleri Avrupa standartlarından çok daha düşük olan AB dışındaki ülkelere ihraç edildiğini ve bu nedenle aynı tonajlar AB'de geri dönüştürülseydi olumsuz çevresel sonuçların önlenebileceğini, " ifade etti.

Kaynak: Steelorbis

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü